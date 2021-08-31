Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Bir son dakika haberine göre İZMİR'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.