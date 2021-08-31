Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
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Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİR'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İZMİR'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Metehan Ö. idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Coşkun K. yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Özmen idaresindeki otomobil park halinde bulunan otomobile ve kamyonete çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Metahan Ö., A. K., B.B., D. K., C.A. çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alına yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! İZMİR'DE 3 OTOMOBİL VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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