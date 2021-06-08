İzmir'de 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 31 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 13 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda; 27 bin 400 doldurulmuş makaron, 118 bin makaron, 98 paket kaçak sigara, 148 kilogram tütün, 150 puro, 32 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 581 kaçak alkol malzemeleri, 7 sikke, 144 elektronik emtia, 16 bin 600 litre akaryakıt, 876 muhtelif emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilirken, operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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