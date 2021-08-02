İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de, son 1 haftada polisin kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen kaçak ürünler ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, son 1 haftada polisin kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen kaçak ürünler ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta kent genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; 11 bin 600 doldurulmuş makaron, 50 bin makaron, 45 kilo tütün, 9 bin 62 litre etil alkol, 921 şişe sahte içki, 3 bin 195 kaçak alkol malzemesi, 92 sikke, 425 cep telefonu, 1085 elektronik emtia, 3 bin litre akaryakıt, 1100 muhtelif emtia ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.


İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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