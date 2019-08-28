28.08.2019 22:38

- İzmir'de 3 magandaya tutuklama

İZMİR - Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanması olayının ardından 3 şahıs tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, geçtiğimiz günlerde evinin balkonunda uyuduğu sırada çenesinden vurularak ağır yaralanan Meryem Uğurlu olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, silahı ateşlediği ifade edilen H.Ç.ile birlikte C.Ö.ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ve A.C.A.'yı, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, H.Ç.,C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı.

Kaynak: İHA