İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de durdurulan bir otomobilde 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi.
İzmir'de durdurulan bir otomobilde 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada 3 kilo 343 gram metamfetaminin bulunduğu otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı