İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
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İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'de durdurulan bir otomobilde 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir'de durdurulan bir otomobilde 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada 3 kilo 343 gram metamfetaminin bulunduğu otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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