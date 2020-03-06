İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama

06.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:05

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın yakınlarında patlama meydana geldi. Binanın giriş katı yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen patlamada, giriş kattaki dairenin camları kırıldı.

Öte yandan, maddi hasarın meydana geldiği patlamanın ardından bina sakinlerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, patlamanın nedeni üzerinde araştırma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA