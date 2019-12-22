İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak

22.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:44

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Tahtalı Barajı'nda ana boru hattının arızalanması sonucu 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İZSU, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik ana boru hattının arızanlandığını duyurdu. Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını bildiren İZSU, yaklaşık 2 gün 12 saat boyunca Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisinin yaşanacağını da açıkladı.

Kaynak: DHA