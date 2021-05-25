İzmir'de 3 hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı

İZMİR'de, son 3 hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 146 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İZMİR'de, son 3 hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 146 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 03 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 10 bin 135 gram esrar-skunk, 439 gram kokain, 101 gram eroin, 141 gram sentetik kannabinoid, bin 179 gram metamfetamin, 41 adet ecstasy, 5 bin 993 sentetik ecza maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 105 bin 720 lira nakit para, 8 tabanca, 2 tüfek, 12 şarjör ve 232 fişek ele geçirdi. İşlem yapılan 146 şüpheliden 51'i tutuklanırken, 34 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık