İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı
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İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı

İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı
04.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:58

İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandıKORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 11 kişiye adli· işlem, 1465 kişiye ise toplamda 3 milyon 252 bin 608...

İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 11 kişiye adli· işlem, 1465 kişiye ise toplamda 3 milyon 252 bin 608 TL para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra jandarma ekipleri şehrin önemli geçiş noktalarında 3 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1465 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 252 bin 608 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.

İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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