İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 810 tuşlu cep telefonu ile 7 bin 385 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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