İzmir'de 3 ayrı ticari taksi içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 3 ayrı ticari taksi içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 3 ayrı ticari taksi içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan ortak operasyon neticesinde, limanlar bölgesine kaçmakta olan 3 ticari taksi içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen ve bu göçmenlere öncülük ettiği tespit edilen bir başka aracın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile toplam 11 düzensiz göçmen ile diğer araç içerisinde bulunan 4 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 3 ticari taksi şoförü ve organizatör olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 yaşındaki üfürükçü, 'Cin var' dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
21 yaşındaki üfürükçü, "Cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza
Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Hulusi Akar Ruhsar Pekcan
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de 3 ayrı ticari taksi içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 01:33:36. #1.15#

title