İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan zanlı Gaziantep'te yakalandı

11.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:06

İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan Suriye uyruklu şüpheli, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yukarıbayındır Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapı.

Sorgulamada, araçtaki Suriye uyruklu F.B.'nin (18) İzmir Torbalı Asliye ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "Hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA