İzmir'de, 3.8 büyüklüğünde deprem İzmir'de, 3.8 büyüklüğünde depremİZMİR'de, AFAD'ın verilerine göre, saat 18.44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de, 3.8 büyüklüğünde deprem

İZMİR'de, AFAD'ın verilerine göre, saat 18.44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bazı ilçelerden de hissedildi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 18.44'te merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.63 kilometre altında gerçekleşen deprem bazı ilçelerden hissedildi. Herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA