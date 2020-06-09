İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem İZMİR'de, AFAD'ın verilerine göre, saat 18.44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'de, AFAD'ın verilerine göre, saat 18.44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, hafif şekilde hissedildi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 18.44'te merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.63 kilometre altında gerçekleşen deprem, Menderes ile çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: DHA