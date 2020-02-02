İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

02.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 00:06
İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Korveti tarafından ilçenin açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 10 Eritre, 7 Kongo, 6 Filistin, 2 Bangladeş, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Suriye, 1 Fildişi Sahili ve 1 Mali uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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