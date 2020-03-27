İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı
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Karadeniz, Karşıyaka, İzmir

İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı

İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı Karşıyaka'daki Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşların destekçisi Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz: "İlçemizde bulunan 65 yaş üstü herkese ulaşarak gıda yardımlarını yapacağız" Korona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara...

27.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:20
İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı

İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı

Karşıyaka'daki Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşların destekçisi

Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz:

"İlçemizde bulunan 65 yaş üstü herkese ulaşarak gıda yardımlarını yapacağız"

İZMİR - Korona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağı kararının ardından İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların tek tek evlerine giderek gıda yardımı yapıyor. Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, ilk etapta 287 vatandaşa yardım götürdüklerini belirterek, "İlçemizde bulunan 65 yaş üstü herkese ulaşarak gıda yardımlarını yapacağız" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde görülen yeni tip korona virüsü Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Korona virüsüne karşı bugüne kadar birçok önlem alındı ve en çok etkili olanı da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı oldu. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle mağduriyeti gidermek için düğmeye bastı. Bunun üzerine il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Karşıyaka'da da Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından oluşturulan bu grupta; Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, Karşıyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şubesi yer aldı. Gruplarda yer alan ekipler, tespit edilen ve kayıt yaptıran vatandaşların ev adreslerine tek tek giderek gıda yardımı yapıyor.

"Gerekli tedbirleri alarak hizmet ediyoruz"

Dağıtımda görev alan Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şubesi Başkanı Kamil Karadeniz, ilk etapta yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdüklerini söyledi. Karadeniz, ikinci etapta ise 65 yaş üstü eşlerin ihtiyacının karşılanacağını belirterek, daha sonrasında Karşıyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ve Kızılay'a gelen kayıtları dikkate alarak gıda yardımı yapacaklarını vurguladı. Karadeniz, "Vatandaşlarımızın evden çıkmaması için gerekli uyarıları yapıyoruz. Kendilerinin mümkün mertebe evde kalmaları hem onların sağlıkları için iyi olacak. Bizler de onların sağlığı için gerekli tedbirleri alarak hizmet ediyoruz. İlçemizde bulunan 65 yaş üstü herkese ulaşarak gıda yardımlarını yapacağız. İlk etapta kimsesi olmayan, dışarı çıkamayan ve sistemimizde kayıtlı olan 287 vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımız, çağrı merkezlerimizi, 155'i, 156'yı, 112'yi arayarak kayıtlarını yaptırabilecek" dedi.

Karadeniz ayrıca, gıda yardımı esnasında sokağa çıkan ve sigara içen 65 yaş üstü vatandaşları da uyararak sağlığı için evine girmesini rica etti.

Gıda yardımı alan 65 yaş üstü vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, sokağa çıkma yasağına dikkat ettiklerini ve gelen bu yardımlar sayesinde de ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Projeye ayrıca; Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, Karşıyaka İlçe Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Karaman da destek verdi.

İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı

Kaynak: İHA

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İzmir'de 287 vatandaşa gıda yardımı

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