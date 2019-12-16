İzmir'de 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28'i çocuk 60 göçmen yakalandı.

16.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:05
İzmir'de 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28'i çocuk 60 göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslar olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler denizde 46'sı Afganistan, 7'si Kongo, 2'si Togo, 3'ü Orta Afrika ve 2'si Mali olmak üzere toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar arasında 28 çocuğun da yer alması dikkat çekti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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