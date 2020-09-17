İzmir'de 28 bin 734 kişi takip ediliyor
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İzmir'de 28 bin 734 kişi takip ediliyor

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentte koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temasta bulunan 28 bin 734 kişinin takip edildiğini duyurdu.

İzmir'de 28 bin 734 kişi takip ediliyor
17.09.2020 01:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:11

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentte koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temasta bulunan 28 bin 734 kişinin takip edildiğini duyurdu. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından İzmir'deki filyasyon çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Vali Köşger, kentte koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temasta bulunan 28 bin 734 kişinin takip edildiğini bildirdi. Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde 182 araçla 1321 kişiden oluşan 422 ekiple, ayrıca güvenlik güçlerimizden oluşan ekiplerce 28 bin 734 pozitif ve temaslı kişi evde ziyaret/takip edilmiştir. 39 telefonla arama ekibi, 52 bin 932 arama ve kontrol yapmıştır. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca kurul kararı gereği karantinaya uymayan (temaslı ve pozitif olanlar) hazırladığımız iki yurtta zorunlu ikamete tabi tutulacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecektir. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım."

 


Kaynak: DHA

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