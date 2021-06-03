İzmir'de 27 kilogram esrar ve 756 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İzmir'de 27 kilogram esrar ve 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'de 27 kilogram esrar ve 756 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'de, jandarmanın 5 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 27 kilogram esrar ile 756 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, jandarmanın 5 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 27 kilogram esrar ile 756 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Beydağ, Bergama, Foça, Torbalı ve Ödemiş'te narkotik köpeklerinin desteğiyle operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 27 kilogram esrar ile ormanlık alan içinde ekili 756 kök Hint keneviri ele geçirildi, O.B, V.Ç, H.B, S.K, M.K. ve M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
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