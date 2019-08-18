İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

18.08.2019 14:10

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri kamyonetiyle taşıdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar-İzmir kara yolunun Bademler Mahallesi bölümünde, park halindeki bir kamyonetten inen bir grubun, ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde ihbar aldı.

Ormanlık alanda yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 17 Mısır, 8 Suriye, 1 Nijerya ve 1 Irak uyruklu 27 göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu 19 yetişkine, 3 bin 549 lira para cezası uygulandı. Göçmenler İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yakalanan 35 TFH 49 plakalı kamyonetin sürücüsü Ç.H, işlemlerinin ardından sevk edildiği Urla Adliyesinde tutuklandı.

Kaynak: AA