İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 268 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 268 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'ndeki 4 adreste alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 268 litre sahte alkollü içki, 2 damıtma cihazı, 2 alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve anason aroması ele geçirildi.
Şüpheliler H.D, K.K, S.V. ve I.S. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer