İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
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İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

03.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:56
İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 268 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 268 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'ndeki 4 adreste alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 268 litre sahte alkollü içki, 2 damıtma cihazı, 2 alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve anason aroması ele geçirildi.

Şüpheliler H.D, K.K, S.V. ve I.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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