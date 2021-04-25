İzmir'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı
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İzmir'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı

İzmir'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 263 parça tarihi eser ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 263 parça tarihi eser ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslerde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki iki adrese, yapılan takibin ardından operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait toplam 237 gümüş ve bronz sikke, 16 obje, 3 ok ucu, 5 yüzük, mühür ve siyah renkli taş parçası ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir'de 263 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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