İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 7'si çocuk 26 düzensiz göçmek yakalandı.

2.08.2019 11:03
İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 7'si çocuk 26 düzensiz göçmek yakalandı.
Sahil Güvenlik botu, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.
Durdurulan şişme botta, 12'si Orta Afrika, 3'ü Eritre, 2'i Sierra Leone, 2'si Sudan, 2'si Kongo olmak üzere çeşitli uyruklarından 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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