İzmir'de 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir'de 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli memurun evinde 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:40
İzmir'de 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

'in ilçesinde emekli memurun evinde 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepekule Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce eve düzenlenen operasyonda 258 kilo skunk ve 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ev sahibi emekli memur gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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