İzmir'de 251 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 251 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 251 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Lastik botları durduran ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler ayrıca Ilıca Mahallesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu göçmeni de yakaladı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında belirlenen hareket halindeki iki ayrı lastik botta ise 43 Suriye ve 5 Filistin, 18 Afganistan uyruklu göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 Türk yakalandı.
Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 251 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.