İzmir'de 25 sığınmacı yakalandı
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İzmir'de 25 sığınmacı yakalandı

07.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:43
İzmir'de 25 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde kapalı kasa kamyonetteki 25 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde kapalı kasa kamyonetteki 25 sığınmacı yakalandı.

Dikili'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri, İzmir-Çanakkale kara yolunda şüphelendikleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçtaki Kongo uyruklu 25 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettiği ileri sürülen G.Ş. gözaltına alındı.

Sığınmacıların, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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