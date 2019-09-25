İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe semtinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.
Adrese giden ekipler, Kongo uyruklu 25 düzensiz göçmeni bir kamyonetin yakınlarında beklerken yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.