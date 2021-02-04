İzmir'de 24 trol ağına el kondu
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İzmir'de 24 trol ağına el kondu

04.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:58
İzmir'de 24 trol ağına el kondu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 24 trol ağı ve kapısına el konulduğu bildirildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 24 trol ağı ve kapısına el konulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü iş birliğinde, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe'deki limanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 trol ağı ve kapısına el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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