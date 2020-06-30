İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldıSahil güvenlik ekiplerince, 26 Haziran saat 10.40'da, Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar edinildi.

İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı
30.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:47

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Sahil güvenlik ekiplerince, 26 Haziran saat 10.40'da, Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar edinildi. İhbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 24 sığınmacı kurtarıldı.

8İHA)

Kaynak: İHA

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