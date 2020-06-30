İzmir'de 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR Dikili ilçesi açıklarında 2 can salındaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
30.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:47
İZMİR Dikili ilçesi açıklarında 2 can salındaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan tarafından Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili açıklarında, 2 can salında bulunan 24 göçmeni kurtardı. Göçmenler, güvenli bölgeye götürüldü.
Kaynak: DHA