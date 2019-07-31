İzmir'de 235 noktada kurbanlık satışı yapılacak

Kurban Bayramı yaklaşırken, İzmir'de de kurbanlıklar, satış noktalarına getirilmeye başlandı. Farklı illerden İzmir'e getirilen kurbanlıklar, valilik tarafından belirlenen 235 satış noktasına bırakıldı. Hayvan pazarları henüz kalabalıklaşmasa da satıcılar, bayrama kısa süre kala yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yurt genelinde hayvan pazarları kurulmaya başlandı. İzmir Valiliği'nce kentte kurban satışının yapılması amacıyla 235, kesim için ise 281 yer belirlendi. Her yıl satış noktası olarak kullanılan Konak ilçesindeki Yeşildere bölgesine, Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar gelmeye başladı. Pazarda, önceki yıllara göre boş alanın fazlalığı dikkat çekti. Üreticiler, bu yıl özellikle küçükbaşların az olduğunu dile getirdi.

'KURBANLIKLARDA FİYAT ARTIŞI YAPMADIK'

Erzurum'da 2 yıl boyunca baktığı büyükbaşlarını satmak için İzmir'e gelen Fırat Tuncay (31), kurbanlıkların fiyatlarının çok artmadığını söyledi. 600- 700 kilogram olan kurbanlıkları 14 bin ile 16 bin TL arasında fiyatlarla sattıklarını belirten Tuncay, kilogramı daha düşük olanları ise 10 bin TL'ye sattıklarını anlattı. Tuncay, Bu yıl fiyatlar oldukça uygun; çünkü bundan 3 yıl öncesine kadar da insanlar bu fiyatlara satıyordu ama şimdi yem fiyatları arttı, maliyetler yükseldi. Çadır yerlerinin kiraları yükseldi. Erzurum'dan 48 saat yıl geldim. Nakliye fiyatları arttı. Tüm bunlara rağmen biz kurbanlıklarda fiyat artışı yapmadık dedi.

Pazara 23 kurbanlık getiren Fırat Tuncay, bunlardan 3'ünü sattığını söyledi.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 10 İLE 16 BİN TL ARASINDA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 1 yıl boyunca baktıkları hayvanları satmak için İzmir'e gelen Ferhat Kula (35) da 40'a yakın hayvan var. Müşterileri bekliyoruz. Her şeye yüzde 100 zam geldi ama biz az miktarda zam yaptık. Fiyatlar alıcı için yüksek, satıcı içinse düşük. Bence devlet bu duruma el atmalı. Yem fiyatlarını düşürmesi lazım. Girdi maliyetleri yüksek diye konuştu. Küçükbaşlarını satmak için Ağrı'dan gelen Orhan Bozbay ise fiyatların 1200 ile 1600 TL arasında değiştiğini söyledi.

Aydın'ın Çine ilçesinden getirdiği büyükbaşlara alıcı çıkmasını bekleyen Remzi Aldemir de 480 kilogram civarındaki kurbanlığını 16 bin TL'ye sattığını, diğerlerinin de alıcı beklediğini anlattı.

5 kişi ile ortak olarak 10 bin 500 TL'ye dana satın alan Hamdullah Türkan (70) ise fiyatların iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA