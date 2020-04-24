İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar (5) ALAÇATI'DA AĞAÇ EV ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞITürkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar ağaç ev önünde İstiklal Marşı söyledi.

ALAÇATI'DA AĞAÇ EV ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar ağaç ev önünde İstiklal Marşı söyledi. Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Belis Şen, annesi Elif ve babası Seyfettin Şen ile İstiklal Marşı okuduktan sonra ağaç ev önündeki piyanosunun başına geçerek 23 Nisan şarkısı söyledi. Daha sonra arkadaşlarına seslenen Belis Şen, "İnşallah seneye arkadaşlarımızla birlikte kutlarız. Bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına hediye ettiği için Atatürk'e çok minnettarız" dedi.

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: DHA