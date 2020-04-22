İzmir'de 23 Nisan coşkusu başladı
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23 Nisan, İzmir, Güncel, Haber

İzmir'de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları başladı.

22.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:51
İzmir'de 23 Nisan coşkusu başladı

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve İzmirli müzik toplulukları üstü açık beş otobüsle İzmir'in sokaklarında dolaştı. Marşlara İzmirliler de alkışlarla eşlik etti.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlanmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve İzmirli müzik toplulukları, üstü açık beş otobüsle gün boyu İzmir'in sokaklarında marşlar çalarak dolaştı. Her otobüs ayrı bir rotayı takip ederken İzmirliler balkonlara çıkarak bandoyu alkışladı ve marşlara eşlik etti.

23 Nisan kutlamaları kapsamında bugün 21.30'da Haluk Levent de gemiyle Körfez hattı boyunca dolaşarak konser verecek. Üçkuyular'dan kalkan gemi, Bostanlı'ya ilerleyecek. Konser, sosyal medya hesaplarından canlı verilirken İzmirliler balkonlarından konseri izleyebilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yarın otobüsle İzmir'i dolaşarak İzmirliler ile 23 Nisan'ı kutlayacak. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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