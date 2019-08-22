İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ağustos'ta ormanlık alana kaçan şüpheli bir aracı durdurdu. Aramada deniz yolu ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Sürücü ile ekiplerden kaçmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Doğanbey Jandarma Karakoluna götürüldü.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile olay anında ekiplerden kaçmaya çalışan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.