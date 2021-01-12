İzmir'de 210 uyuşturucu hap ele geçirildi
12.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:18
İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin taşıdığı poşette, 210 uyuşturucu hap bulundu.
İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin taşıdığı poşette, 210 uyuşturucu hap bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürçeşme Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde şüphe üzerine B.Y'yi (28) durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşette yapılan aramada 210 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza kesilen B.Y, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal