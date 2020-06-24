İzmir'de 21 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de 21 sığınmacı kurtarıldı
24.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:54

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Aslan Burnu açıklarında bir grup sığınmacının olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 sığınmacı kurtarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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