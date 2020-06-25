İzmir'de 21 göçmen kurtarıldı İZMİR'de, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'de, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtildi.

Kaynak: DHA