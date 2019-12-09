İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama
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İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen operasyonda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

09.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:43
İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen operasyonda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geçen cumartesi günü bir dizi operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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