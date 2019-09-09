İzmir'de 203 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 203 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 203 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında durdurulan 2 lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 151 düzensiz göçmen, Karaburun ilçesi Gerence Körfezi açıklarında lastik botta 52 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.