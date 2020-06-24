İzmir'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 27 bin 567 oldu
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İzmir'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 27 bin 567 oldu

TÜİK'ten verilerine göre, İzmir'de ölüm sayısı 2018 yılında 26 bin 471 iken, 2019 yılında 27 bin 567 kişi oldu.

İzmir'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 27 bin 567 oldu
24.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:05

TÜİK'ten verilerine göre, İzmir'de ölüm sayısı 2018 yılında 26 bin 471 iken, 2019 yılında 27 bin 567 kişi oldu. İzmir'de de ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Ülkemizde ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken, 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. İzmir'de de ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İzmir'de ölüm sayısı 2018 yılında 26 bin 471 iken, 2019 yılında 27 bin 567 kişi oldu.

İzmir'de kaba ölüm hızı binde 6,3 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 6,2 iken 2019 yılında binde 6,3 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir, binde 8,6 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,1 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde ülkemizde 2019 yılında yüzde 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. İzmir'de de 2019 yılında dolaşım sitemi hastalıklarına bağlı ölümler yüzde 36,8 ile ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 16,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu. Bu ili yüzde 47,0 ile Denizli, yüzde 46,2 ile Kırıkkale, yüzde 44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 27,6 ile Van, yüzde 28,8 ile Kayseri, yüzde 29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,2 ile İstanbul olduğu görüldü. Bu ili yüzde 22,1 ile Tekirdağ, yüzde 21,9 ile Kırklareli ve Edirne, yüzde 21,8 ile Erzurum izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu illerin ise yüzde 10,7 ile Şanlıurfa, Hakkari ve Şırnak olduğu görüldü - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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