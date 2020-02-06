İzmir'de 2019'da çıkan yangınların yüzde 44'ü sigara kaynaklı

06.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verilerine göre geçen yıl kentte meydana gelen yangınların yüzde 44'ünün sigara kaynaklı olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye kayıtlarına göre geçen yıl kentte, 11 bin 145 yangın çıktı. Bunların yüzde 95'i başlangıç halindeyken söndürüldü.

Açıklamada, İzmir'deki orman yangınları hariç yangınlardan dolayı zararın 174 milyon 214 bin 790 lira olduğu belirtildi.

Yangınların yüzde 44'ünün sigara, yüzde 22'sinin açık ateşten kaynaklandığı, kalan bölümün ise elektrik kaçağı ile diğer nedenlerden çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA