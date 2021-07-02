İzmir'de 200 gram ekmek 1,80 lira oldu

İzmir'de 200 gram ekmeğin 30 kuruş artışla 1,80 liradan satılacağı belirtildi.

İzmir'de 200 gram ekmeğin 30 kuruş artışla 1,80 liradan satılacağı belirtildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Fırıncılar Odasının fiyat artış talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz 2021'den itibaren İzmir'de 200 gram ekmeğin 1,80 liradan satılması yürürlüğü girmiştir. Bu karar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü ve İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmıştır."

İzmir'de 13 Temmuz 2020'den bu yana 200 gram ekmek 1,5 liradan satılıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz