İzmir'de 20 yaşındaki kadını öldürüp ormanlık alana attığı iddiasıyla tutuklu sanık hakim karşısında
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İzmir'de 20 yaşındaki kadını öldürüp ormanlık alana attığı iddiasıyla tutuklu sanık hakim karşısında

İzmir'de 20 yaşındaki kadını öldürüp ormanlık alana attığı iddiasıyla tutuklu sanık hakim karşısında
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında "Nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlanan sanığın...

İzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında "Nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlanan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık T.Ö.İ cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile avukatları Ergün Bademci ve Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Hanife Ateş, "Kızımı öldüren katilin en ağır şeklide cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Baba Altan Kınacı ise kızının 12 Şubat'ta evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kızım evden ayrıldıktan sonra Özlem isimli bir arkadaşının yanına gitmiş. Burada tartışma çıkmış. Evden çıkmış. Dışarıda T.Ö.İ . ile tanışmış. Kızım son olarak T.Ö.İ'nin telefonundan arkadaşı Özlem'e 'Beni gel al, korkuyorum' şeklinde mesaj atmış. Bunun üzerine, T.Ö.İ'yi aradım. 'Benim kızım senin numaradan arkadaşına mesaj atmış' dedim. 'Ben kendisini parkta gördüm. Bir derdi var mı diye sordum. O sırada benim telefonumu kullandı.' dedi. Ben de 'Allah razı olsun.' dedim. Ertesi gün Ürkmez Mahallesi'ne gittik. T.Ö.İ'yi aradım ve oturdukları parkta görüştük. Bana, 'Abi ben biraz yanında oturdum sonra arkadaşım gelecek diye ayrıldım.' dedi. 'Birlikte karakola gidelim, orada da anlat.' dedim. Birlikte karakola gittik. Aynı ifadeleri orada da kullandı. Hiç renk vermedi. Kendisinden şikayetçiyim."

Suçunu itiraf eden T.Ö.İ. ise Ayşe Nazlı Kınacı'ya ilk önce yardım amaçlı yaklaştığını söyledi.

Beraber baraj mevkisine gittiklerini, bir süre sonra Kınacı'nın arkadaşının yanına gitmek istediğini anlatan T.Ö.İ, "Ben de 'Seni götürmem.' dedim. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı. O sırada kendimden geçmişim, Ayşe'nin boğazına sarıldım. 6-7 dakika boyunca boğazını sıktım. Sonra pişman oldum. Suni teneffüs yaptım, su vermeye çalıştım ama Ayşe ölmüştü. Arabadaki battaniyeye sardım ve ormanlık alana attım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki evinden 12 Şubat'ta ayrılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi, 20 Şubat'ta Menderes ilçesindeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu.

Araştırmada Kınacı'nın T.Ö.İ'nin aracına bindiği belirlenmişti.

Seferihisar'da gözaltına alınan T.Ö.İ'nin ilk ifadesinde çıkan tartışma sırasında genç kadını öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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