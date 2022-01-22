İzmir'de 20 üniversitenin katılımıyla kariyer fuarı düzenlenecek

BURSA (AA) - Ege Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ege Bölgesi'nde bulunan 20 üniversitenin katılımıyla geniş kapsamlı kariyer fuarı düzenleyecek.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın (EGEKAF) 21- 22 Mart tarihlerinde Fuarİzmir'de düzenleneceğini, Ege Bölgesi'ndeki 9 üniversite ile Bursa'daki üniversitelerin de katılımıyla Avrupa'nın en büyük kariyer buluşmalarından birini organize etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda firma ve sanayi kuruluşundan temsilcilerin katılacağı fuarda kamu kurum ve kuruluşlarının da hazır bulunacağını aktaran Budak, etkinliğin "Yetenek Her Yerde" temasıyla gerçekleştireceğini aktardı.

Amaçlarının gençlerin eğitim gördükleri mesleki alanla ilgili gelecekte kendilerini nasıl bir istihdam alanının beklediğini görmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Budak, şöyle konuştu:

"Staj imkanlarını değerlendirmeleri, sanayicilerle bir araya gelerek adeta mülakatlarda bulunmaları açısında bu kariyer fuarını önemsiyoruz. CV hazırlanmasından staj başvurularına ve mezuniyet sonrasına kadar bilinçli bir hazırlık süreci geçirmelerini istiyoruz. Bu fuarla gençlerimizin mezuniyet sonrası yaşama entegre olmalarına da katkıda bulunmuş olacağız."