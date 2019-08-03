İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu civarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon başlattı.

Operasyonda, lastik bot içerisinde İran uyruklu 2'si çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında yarı batık halde fiber botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA