İzmir'de 20 dakikada 250 kilo dondurma tükendi

08.09.2019 14:45

88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda (İEF) onur konuğu il olan Kahramanmaraş'a özgü dondurma kısa süreli izdihama sebep oldu. Alpedo-Kervan'ın askıya çıkardığı 250 kiloluk Maraş dondurması 20 dakikada tükendi.

Bu yıl 88.'si düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'nın onur konuğu ili Kahramanmaraş olurken, stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Bu sene ilk defa fuara katılan Alpedo-Kervan firmasının standı da yoğunluktan nasibini aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun bizzat astığı 250 kiloluk Maraş dondurması ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Dondurmanın başına geçen Kervancıoğlu, satır ve baltayla kestiği dondurmayı ziyaretçilere ikram ederken, 250 kiloluk Maraş dondurması yaklaşık 20 dakika içinde tükendi. İlgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Sami Kervancıoğlu, "Biz her fuara katılıyoruz ama İzmir Fuarı'na ilk defa bu sene katıldık. Tabii ki çok büyük bir ilgi var. Dondurma denince akıllara Kahramanmaraş geliyor. Biz de fuarda dünyaca meşhur dondurmamızı tanıtıyoruz" dedi.

KEÇİ SÜTÜ VE SALEP OLMAZSA OLMAZ

Helal sertifikalı dondurma ürettiklerinin altını çizen Kervancıoğlu, Maraş dondurmasının doğal olduğunu belirtti. Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş dondurmasında keçi sütü vardır. Anne sütünden sonra en önemli süt keçi sütüdür. Bunun yanı sıra dondurmamızda doğal salep bulunuyor. Bir de dondurma ustalığı önemlidir. Bunun üçü bir araya geldiği zaman böyle devasa bir Kahramanmaraş dondurması meydana gelir. Kesinlikle katkı maddesi bulunmayan Alpedo Kervan dondurmasının bir özelliği de helal sertifikasının bulunması" ifadelerini kullandı.

"HER DONDURMA MARAŞ DONDURMASI DEĞİL"

Piyasada 'Maraş dondurması' etiketiyle satılan her dondurmanın gerçek Maraş dondurması olmadığının altını çizen Sami Kervancıoğlu, "Vatandaşımız dondurma alırken markasına dikkat etmeli. Fuarda astığımız 250 kiloluk dondurma burada 1 saat asılı da kalsa hiçbir şey olmaz. Çünkü içerisinde doğal salebi var, keçi sütü var, ustalığı var. Bir de işi sevmek gerekiyor. İşi sevmediğin zaman zaten başarılı olamıyorsun. Onun için burada biz 9 gün boyunca Kahramanmaraşımızı, yöresel ürünlerimizi bu standa taşıdık. Burada İzmir halkıyla bu fuar boyunca beraberiz. Onlara hizmet etmek için burada varız" diye konuştu.

AMERİKA DAHİL 7 ÜLKEDE

Yurt dışında 7 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Kervancıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Alpedo Kervan olarak Amerika dahil 7 ülkede 72 bin noktaya ürün satıyoruz. Bu dondurmayı 30 derecede taşıyoruz. Bunun yanı sıra özel bir buzla 24 saatten 72 saate kadar hem yurt içi hem yurt dışına sevkiyatlarımız oluyor."

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy - Tolga Tahçı/İHA)

Kaynak: İHA