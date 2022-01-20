İzmir'de 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İzmir'de 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan çok sayıda kaçak  cinsel içerikli ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 1 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda hap, sprey ve damladan oluşan 20 bin 572 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir'de 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İzmir'de 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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