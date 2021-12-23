İZMİR'DE 2 TON CANLI BEYAZ MİDYE ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İZMİR'DE 2 TON CANLI BEYAZ MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde jandarmanın bir tekneye düzenlediği operasyonda 2 ton canlı beyaz midye (aquadis) ele geçirildi.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde jandarmanın bir tekneye düzenlediği operasyonda 2 ton canlı beyaz midye (aquadis) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri, Yeni Şakran açıklarında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından belirlenen tekneye operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 2 ton canlı beyaz midye (aquadis) ele geçirdi.Midyeler denize bırakılırken, teknenin sahibi N.C.?ye Su Ürünleri Kanunu gereğince 11 bin 110 lira para cezası kesildi.

İZMİR'DE 2 TON CANLI BEYAZ MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'DE 2 TON CANLI BEYAZ MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

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