2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı
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2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı

02.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:36

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tire'den İzmir yönüne ilerleyen Ş.D. idaresindeki 35 ANJ 963 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.T.O'nun kullandığı 35 AY 2973 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ş.D'nin kullandığı araçtaki M.D, Y.D. ve 2 aylık bebek B.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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