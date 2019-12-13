İzmir'de 2 okul kantininde 'şırınga çikolata' tespit edildi (2)
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İzmir'de 2 okul kantininde 'şırınga çikolata' tespit edildi (2)

KANTİNLERİ GEZDİİzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki bazı okulların kantinlerini gezerek, öğrencilerle görüştü.

13.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:59
İzmir'de 2 okul kantininde 'şırınga çikolata' tespit edildi (2)

KANTİNLERİ GEZDİ

Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki bazı okulların kantinlerini gezerek, öğrencilerle görüştü. Topçu, öğrencilere "Okul kantininizden memnun musunuz?", "Sizin kantininizde 'şırınga çikolata' satılıyor mu?" diye sordu. Öğrenciler ise Topçu'ya 'şırınga çikolata'yı bilmediklerini, kantinlerinde satılmadığını söyledi. 

Hande NAYMAN/İZMİR,


Kaynak: DHA
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